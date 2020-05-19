Обдуманное потребление? Как пандемия COVID-19 изменила привычки россиян
Многие граждане России с приходом коронавируса в страну пересмотрели свои покупательские привычки и подсчитали, сколько денег тратили напрасно.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Пандемия сильно изменила потребительские привычки россиян. Многие уже подсчитали, сколько денег тратили зря на необязательные обновки и сколько на сомнительные развлечения. Чем обернется для экономики новая реальность «обдуманного потребления» — выясняла корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что курьерская доставка за время пандемии СОVID-19 выросла в разы. Некоторым компаниям приходится дополнительно нанимать сотрудников, чтобы развозить заказы.
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