Пандемия сильно изменила потребительские привычки россиян. Многие уже подсчитали, сколько денег тратили зря на необязательные обновки и сколько на сомнительные развлечения. Чем обернется для экономики новая реальность «обдуманного потребления» — выясняла корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что курьерская доставка за время пандемии СОVID-19 выросла в разы. Некоторым компаниям приходится дополнительно нанимать сотрудников, чтобы развозить заказы.

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