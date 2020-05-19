За американскую вакцину от COVID-19 придется заплатить
Как выяснили журналисты газеты Financial Times, Вашингтон не собирается поддерживать резолюцию ВОЗ о бесплатном доступе к сыворотке для всех стран.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Разногласия между Вашингтоном и Всемирной организацией здравоохранения могут негативно отразиться на бедных странах. Как выяснила газета Financial Times, США не собираются поддерживать резолюцию ВОЗ. Она подразумевает доступ к вакцине против вируса для всех. Но, чтобы получить американскую сыворотку, придется заплатить. Голосование за документ должно пройти сегодня. И, как пишут журналисты, сторону Вашингтона поддерживают Япония, Великобритания и Швейцария.
Тем временем, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,8 миллиона человек. Во Франции из-за вспышки инфекции вновь закрывают школы. Заболели как ученики, так и повара столовых. Здания учебных заведений дезинфицируют.
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