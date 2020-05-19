Последние несколько тестов премьер-министра РФ на коронавирус показали отрицательный результат.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса
Тема:
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