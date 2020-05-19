Президент России Владимир Путин поздравил российского премьер-министра Михаила Мишустина с выздоровлением от COVID-19. Сообщается, что последние несколько тестов главы Правительства РФ на коронавирус показали отрицательный результат.

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные. Это событие, и я поздравляю, что вы эту заразу побороли», — сказал российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что Михаил Мишустин активно участвовал в деятельности правительства РФ, несмотря на болезнь. Глава государства отметил — теперь премьер-министр России может вернуться к исполнению своих обязанностей.

Михаил Мишустин получил положительный тест на COVID-19 30 апреля. В тот же день он доложил о случившемся главе государства и лег в одну из государственных больниц.

Ранее 5-tv.ru писал, что обязанности Михаила Мишустина на время болезни был назначен исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.