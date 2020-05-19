Французский бизнесмен предлагает избавиться от мирового шедевра, а вырученные деньги потратить на восстановление экономики Пятой республики после пандемии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Академик Российской академии художеств Сергей Заграевский прокомментировал вызвавшее бурную реакцию в западноевропейском обществе предложение французского бизнесмена Стефана Дистангиана продать всемирно знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда», а вырученные деньги потратить на борьбу с коронавирусом и восстановление экономики республики после пандемии.

Facebook / distinguin

По мнению заслуженного работника культуры РФ, это, «во-первых, безнравственно, во-вторых, незаконно, и, в-третьих, просто непрофессионально».

Заграевский напомнил, что «шедевры Эрмитажа, чтобы получить деньги на индустриализацию, распродавал Сталин — это была большая кампания в конце 1920 — начале 1930 годов».

«Шедевры искусства распродавал и Гитлер. Распродажа сокровищ Лувра есть и в мемуарах нацистских лидеров — просто не успели», — отметил он.

Также об абсурдности инициативы Дистангиана говорит и то, что в законодательстве многих странах, в том числе Франции музейные ценности неприкосновенны.

Об абсолютном непонимании бизнесменом мира искусства говорит и предложенная им несуразная цена — несколько десятков тысяч евро — за «Мону Лизу», написанную великим мастером в 1505 году.

«Спаситель мира» — менее известная картина Леонардо да Винчи несколько лет назад ушла с аукциона за 450 миллионов евро», — напомнил российский искусствовед.

Заграевский добавил, что «за громкими заголовками о продаже „Моны Лизы“ французы не заметили еще одной важной вещи — этот бизнесмен предлагает им продать свои фамильные ценности, и на эти деньги также бороться с коронавирусом».

«Это экспроприация экспроприаций, которую проходили все без исключения диктатуры ХХ века, то есть это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Всерьез говорить о таком предложении не стоит», — заключил председатель Профессионального союза художников России.

О Стефане Дистангиане известно, что он основатель и генеральный директор французской компании FABERNOVEL, которая помогает корпорациям внедрять цифровые инновации и новые практики управления проектами. Среди ее клиентов — Air France, Canal+, Linkedin, Wikipedia, AT& T, Twitter, Michelin, Orange и другие. Несколько лет назад FABERNOVEL открывала офис и в России.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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