Российский художник о призыве продать «Мону Лизу»: «Ни в какие ворота»
Французский бизнесмен предлагает избавиться от мирового шедевра, а вырученные деньги потратить на восстановление экономики Пятой республики после пандемии.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Академик Российской академии художеств Сергей Заграевский прокомментировал вызвавшее бурную реакцию в западноевропейском обществе предложение французского бизнесмена Стефана Дистангиана продать всемирно знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда», а вырученные деньги потратить на борьбу с коронавирусом и восстановление экономики республики после пандемии.
По мнению заслуженного работника культуры РФ, это, «во-первых, безнравственно, во-вторых, незаконно, и, в-третьих, просто непрофессионально».
Заграевский напомнил, что «шедевры Эрмитажа, чтобы получить деньги на индустриализацию, распродавал Сталин — это была большая кампания в конце 1920 — начале 1930 годов».
«Шедевры искусства распродавал и Гитлер. Распродажа сокровищ Лувра есть и в мемуарах нацистских лидеров — просто не успели», — отметил он.
Также об абсурдности инициативы Дистангиана говорит и то, что в законодательстве многих странах, в том числе Франции музейные ценности неприкосновенны.
Об абсолютном непонимании бизнесменом мира искусства говорит и предложенная им несуразная цена — несколько десятков тысяч евро — за «Мону Лизу», написанную великим мастером в 1505 году.
«Спаситель мира» — менее известная картина Леонардо да Винчи несколько лет назад ушла с аукциона за 450 миллионов евро», — напомнил российский искусствовед.
Заграевский добавил, что «за громкими заголовками о продаже „Моны Лизы“ французы не заметили еще одной важной вещи — этот бизнесмен предлагает им продать свои фамильные ценности, и на эти деньги также бороться с коронавирусом».
«Это экспроприация экспроприаций, которую проходили все без исключения диктатуры ХХ века, то есть это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Всерьез говорить о таком предложении не стоит», — заключил председатель Профессионального союза художников России.
О Стефане Дистангиане известно, что он основатель и генеральный директор французской компании FABERNOVEL, которая помогает корпорациям внедрять цифровые инновации и новые практики управления проектами. Среди ее клиентов — Air France, Canal+, Linkedin, Wikipedia, AT& T, Twitter, Michelin, Orange и другие. Несколько лет назад FABERNOVEL открывала офис и в России.
- 19 мая
- «Микробы на подлете сдохнут от смеха»: депутат Рады надела маску «в дырочку»
- 19 мая
- Матвиенко: Нельзя допустить разрушения ВОЗ
- 19 мая
- За американскую вакцину от COVID-19 придется заплатить
- 19 мая
- Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей
- 19 мая
- «Вы эту заразу побороли» — Путин поздравил Мишустина с выздоровлением
- 19 мая
- Бородина сравнила Боню с мышью из-за позиции по коронавирусу
- 19 мая
- В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии коронавируса
- 19 мая
- Точка «ковидного» невозврата: разрушит ли пандемия Евросоюз
- 19 мая
- Мишустин после болезни вернулся к исполнению своих обязанностей
- 19 мая
- Инфекционист Минздрава спрогнозировала развитие ситуации с COVID-19
Читайте также
54%
-0.59 79.17
0.23
Нашли ошибку?