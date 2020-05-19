«Микробы на подлете сдохнут от смеха»: депутат Рады надела маску «в дырочку»
Елизавета Богуцкая таким образом решила показать свое «фи» правительству Незалежной в борьбе с коронавирусом.
Фото: Twitter @spacelordrock
Депутат президентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая явилась на заседание Верховной рады с необычным предметом на лице. В то время как все ее коллеги пришли в медицинских масках, 56-летняя парламентарий надела кусок ткани крупной вязки розового цвета.
«Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина», — пояснила она вспыхнувший интерес к своему аксессуару.
Однако лучше бы она этого не делала — пользователи соцсетей не смогли удержаться от комментариев и советов в адрес Богуцкой.
«Маска зачетная, микробы 99,9% на подлете сдохнут от смеха»
«У нее еще осталась советская авоська. Как это мило…»
«Маска, сделанная из мочалки».
Как указано на странице Богуцкой в Facebook, она — уроженка Симферополя, в свое время закончила Крымский медицинский институт, затем работала врачом-психиатром.
«Богуцкая работала врачом-психиатром в Симферопольской областной больнице» — не без последствий», — прокомментировал один из подписчиков.
«Может, она там просто лежала, а ей казалось, что она доктор», — ответил ему другой.
Еще один пользователь прикрепил фото намордника для собак — «он ведь тоже в дырочку».
Елизавета Богуцкая известна как ярая сторонница Степана Бандеры. Она стала депутатом Рады в августе 2019 года, а уже в декабре попала впросак — в ходе заседания она со своего смартфона писала кому-то личное сообщение, которое, благодаря приближению камеры объектива, стало обнародовано. Речь шла о том, что экс-президент Петр Порошенко Украины готовит госпереворот.
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