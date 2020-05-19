Число инфицированных не превышает десяти тысяч уже четвертый день подряд.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jesus Merida

Тема:
Эпидемия коронавируса

Почти шесть тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки. Общее число выздоровевших превысило 76 тысяч. По данным Оперативного штаба, зарегистрировано чуть более девяти тысяч новых заражений — почти у половины нет клинических симптомов. Число инфицированных не превышает десяти тысяч уже четвертый день подряд. В России проведено более семи миллионов тестов на коронавирус.

По поручению Владимира Путина в Дагестан направлена группировка сил и техники МЧС. Спасатели проведут спецобработку на территории региона. Это будет масштабная дезинфекция больниц, школ и садов, социальных объектов, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

В Красноярском крае, где ранее произошла вспышка коронавируса среди вахтовиков золотодобывающего предприятия, развернут мобильный госпиталь. Полевая больница оборудована лабораторией, аппаратами ИВЛ и другой необходимой медтехникой. Помощь в борьбе с инфекцией региону оказывает сводный отряд Минобороны.

На восточное побережье Камчатки вертолет МИ-8 доставил мобильный медицинский пункт МЧС. В случае необходимости его смогут оперативно развернуть на территории труднодоступных районов полуострова.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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