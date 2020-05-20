Вакцина раздора: кто первым получит препарат от COVID-19?

Дональд Трамп заявил, что американские специалисты сделали большие успехи в разработке вакцин от COVID-19. Правда, пока бездоказательно. При этом президент США заверил: как только вакцина будет готова — ее начнут раздавать по всей стране. Но речь лишь о Соединенных Штатах.

И это один из поводов для разногласий между Вашингтоном и ВОЗ: резолюция, которая предоставит доступ к прививкам от коронавируса всем — без покупки патента. В США подписывать ее не хотят, ведь тогда свои ценные медицинские разработки придется отдать другим странам, причем бесплатно. Чтобы те сами производили вакцину.

Это особенно важно для небогатых государств, у которых просто нет денег на покупку лицензий. Но ведь на таких нужных всем препаратах можно заработать целое состояние. Кто же первым получит драгоценное лекарство, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Вашингтон не собирается поддерживать резолюцию ВОЗ о бесплатном доступе к сыворотке для всех стран, а значит за американскую вакцину от COVID-19 придется заплатить.

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