В Сирии освободили город-памятник Афамия

В Сирии освобожден город Афамия — уникальный памятник античности мирового значения. Боевики успели нанести древним руинам непоправимый ущерб. Некоторые здания разрушили, в старинном замке устроили тренировочный лагерь и стрельбище.

Часть экспонатов, предполагают хранители музея под открытым небом, террористы тайно вывезли из страны и продали в частные коллекции. Но часть артефактов все же удалось сохранить.

«Все, что вы видите тут, было в нашем музее или в античном городе. Они все пытались вывезти за границу, и пока складировали здесь. А еще из античных колонн пытались сделать свой парк. Хотели переделать и переиначить историю», — говорит местный житель Мустафа Келляик.

Сейчас город возвращается к мирной жизни. В школах вместо экстремистской литературы вновь изучают историю и математику. А в античных районах ждут реставраторов. По самым приблизительным оценкам, только разминирование древних руин и катакомб займет не меньше трех месяцев.