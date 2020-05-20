В Сирии освободили город-памятник Афамия

На время боевых действий террористы ряд древних зданий разрушили, а в старинном замке устроили тренировочный лагерь и стрельбище.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nayef Alaboud, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Сирии освобожден город Афамия — уникальный памятник античности мирового значения. Боевики успели нанести древним руинам непоправимый ущерб. Некоторые здания разрушили, в старинном замке устроили тренировочный лагерь и стрельбище.

Часть экспонатов, предполагают хранители музея под открытым небом, террористы тайно вывезли из страны и продали в частные коллекции. Но часть артефактов все же удалось сохранить.

«Все, что вы видите тут, было в нашем музее или в античном городе. Они все пытались вывезти за границу, и пока складировали здесь. А еще из античных колонн пытались сделать свой парк. Хотели переделать и переиначить историю», — говорит местный житель Мустафа Келляик.

Сейчас город возвращается к мирной жизни. В школах вместо экстремистской литературы вновь изучают историю и математику. А в античных районах ждут реставраторов. По самым приблизительным оценкам, только разминирование древних руин и катакомб займет не меньше трех месяцев.

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