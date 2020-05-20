Природные ЧП и эпидемия: в США объявлена массовая эвакуация из-за прорыва дамбы

Сильные паводки в американском штате Мичиган привели к затоплению нескольких населенных пунктов. В регионе объявлена массовая эвакуация.

Местное водохранилище быстро переполнилось, и под напором мощных потоков воды дамба не выдержала. Вот кадры прорыва, снятые с воздуха. Люди, живущие рядом, в спешке покидали дома.

Местные власти уже предупредили: худшее — только впереди. Неподалеку — еще одна дамба, и она тоже может не выдержать. И все это происходит на фоне пандемии коронавируса.

Вероятнее всего, эвакуированных жителей будут селить в школах и гостиницах, что никак не стыкуется с режимом самоизоляции. А значит — есть риск массового заражения.

По последним данным, в США более полутора миллионов заболевших COVID-19. Смертность приближается к ста тысячам (93,5 тысячи человек на 20 мая). Выздоровевших 363 133 человека.

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