Природные ЧП и эпидемия: в США объявлена массовая эвакуация из-за прорыва дамбы

Жителей пострадавшего региона будут селить в школах и гостиницах, что может привести к новой вспышке COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /imago stock&people, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сильные паводки в американском штате Мичиган привели к затоплению нескольких населенных пунктов. В регионе объявлена массовая эвакуация.

Местное водохранилище быстро переполнилось, и под напором мощных потоков воды дамба не выдержала. Вот кадры прорыва, снятые с воздуха. Люди, живущие рядом, в спешке покидали дома.

Местные власти уже предупредили: худшее — только впереди. Неподалеку — еще одна дамба, и она тоже может не выдержать. И все это происходит на фоне пандемии коронавируса.

Вероятнее всего, эвакуированных жителей будут селить в школах и гостиницах, что никак не стыкуется с режимом самоизоляции. А значит — есть риск массового заражения.

По последним данным, в США более полутора миллионов заболевших COVID-19. Смертность приближается к ста тысячам (93,5 тысячи человек на 20 мая). Выздоровевших 363 133 человека.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
20 мая
Маяк света в тумане коронавируса: британского ветерана посвятят в рыцари
20 мая
В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах
20 мая
Количество выздоровевших от COVID-19 в РФ впервые превысило число новых случаев
20 мая
Фото: «Коронавирусный» град обрушился на Китай и Мексику
20 мая
Клиники продолжают использовать аппараты ИВЛ «Авента» после резонансных пожаров
20 мая
За сутки в России выявлено 8 764 новых случая инфицирования COVID-19
20 мая
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
20 мая
Полиция остановила подпольный концерт в рязанском баре
20 мая
Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии COVID-19
20 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 мая

Читайте также

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
72.39
-0.59 79.17
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
«Она ваш двойник»: фанаты поняли, почему Петросян женился на Брухуновой
13:36
Природные ЧП и эпидемия: в США объявлена массовая эвакуация из-за прорыва дамбы
13:26
Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным
13:20
«Есть некий дисбаланс»: стилист оценила образ Альбины Джанабаевой
13:12
Маяк света в тумане коронавируса: британского ветерана посвятят в рыцари
13:04
Драгоценности Юлии Началовой хранятся у ее пиар-менеджера

Сейчас читают

ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые помешаны на чистоте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок