Пандемия коронавируса ограничила масштаб пресс-конференции Владимира Зеленского, которая в честь годовщины инаугурации должна была быть большой. Но число журналистов резко сократили — якобы из соображений безопасности. Хотя политологи считают — на самом деле украинский лидер пытался сократить количество неудобных вопросов. За год у власти президент выполнил не так уж много предвыборных обещаний. И не сделал главного — не принес мира в Донбасс. Что еще не удалось Зеленскому, знает корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Зеленский за год президентства умудрился стать клоном Порошенко.