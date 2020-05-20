Глава Незалежной в годовщину со дня инаугурации созвал пресс-конференцию, чтобы доложить об успехах на этом посту, а также попытался ответить на вопросы немногочисленных журналистов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Hennadii Minchenko, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Пандемия коронавируса ограничила масштаб пресс-конференции Владимира Зеленского, которая в честь годовщины инаугурации должна была быть большой. Но число журналистов резко сократили — якобы из соображений безопасности. Хотя политологи считают — на самом деле украинский лидер пытался сократить количество неудобных вопросов. За год у власти президент выполнил не так уж много предвыборных обещаний. И не сделал главного — не принес мира в Донбасс. Что еще не удалось Зеленскому, знает корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Зеленский за год президентства умудрился стать клоном Порошенко.

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