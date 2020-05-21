В Совфеде хотят официально установить понятие самоизоляция
Законодательная инициатива предполагает внесение изменений в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил закрепить на официальном уровне понятие «самоизоляция», прописать порядок установления данного режима, а также установить пределы полномочий регионов в этой сфере. Соответствующая инициатива входит в список мероприятий, направленных на совершенствование российского законодательства. Оно предусмотрено для улучшения функционирования экономики и социальной сферы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова отметила, что многие меры, направленные на борьбу с COVID-19, были приняты экстренно, поскольку на кону были жизни людей и проходить всю процедуру законотворчества времени не было. Сейчас же можно закрепить ранее введенные положения на официальном уровне.
«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», — цитирует сенатора РИА Новости.
Отмечается, что предложенные изменения могут быть внесены в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал недопустимыми человеческие жертвы ради спасения экономики.
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