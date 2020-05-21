Законодательная инициатива предполагает внесение изменений в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В Совфеде хотят официально установить понятие самоизоляция

Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin

Тема:
Эпидемия коронавируса

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил закрепить на официальном уровне понятие «самоизоляция», прописать порядок установления данного режима, а также установить пределы полномочий регионов в этой сфере. Соответствующая инициатива входит в список мероприятий, направленных на совершенствование российского законодательства. Оно предусмотрено для улучшения функционирования экономики и социальной сферы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова отметила, что многие меры, направленные на борьбу с COVID-19, были приняты экстренно, поскольку на кону были жизни людей и проходить всю процедуру законотворчества времени не было. Сейчас же можно закрепить ранее введенные положения на официальном уровне.

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», — цитирует сенатора РИА Новости.

Отмечается, что предложенные изменения могут быть внесены в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал недопустимыми человеческие жертвы ради спасения экономики. 

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
21 мая
Почему на улице социальная дистанция должна быть больше
21 мая
Авиаперевозчики попросили отменить правило о заполнении самолетов наполовину
21 мая
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
21 мая
За сутки в России выявлено 8 849 новых случая инфицирования COVID-19
21 мая
Песков заявил о точности статистики смертности от коронавируса в России
21 мая
Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек
21 мая
ООН: Коронавирус нанес тройной удар по глобальному человеческому развитию
21 мая
Доктор Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых масок
21 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 мая
21 мая
ВОЗ сообщила о рекордном числе инфицированных коронавирусом за сутки

Читайте также

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.34
-0.05 79.18
0.01
ТОП-3 самых трудных детей по месяцу рождения

Последние новости

12:35
Почему на улице социальная дистанция должна быть больше
12:23
Названа полезная для желудка и фигуры диета
12:15
Николь Кидман сломала ногу
12:09
«Дезинфекция по-челябински»: авто в Челябинске оказались в луже кипятка — Видео
12:00
В Совфеде хотят официально установить понятие самоизоляция
11:47
Дарья Мороз уверенна, что дочь пойдет по ее стопам

Сейчас читают

ТОП-3 самых трудных детей по месяцу рождения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок