Песков заявил о точности статистики смертности от коронавируса в России
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия не скрывает данных о COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не скрывает данных о смертности от коронавируса. Предположения западных СМИ об искажении статистики он отверг в интервью американскому телеканалу CNBC.
«Мы ничего не скрываем», — заверил Песков.
По его словам, причина смерти человека определяется во время вскрытия. Именно эта процедура позволяет внести точные корректировки в статистику.
«В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патологоанатомические исследования», — подчеркнул Песков.
Сомнения в достоверности данных о смертности россиян от коронавируса изданию высказали политолог Антон Барбашин и российский аналитик Verisk Maplecroft Дараг Макдауэлл. Ранее обвинения в адрес РФ в занижении статистики смертей от COVID-19 озвучили The New York Times и Financial Times. 5-tv.ru разбирался, почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса.
По данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России на 21 мая выявлено 308 705 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 85 392 пациента, скончались — 2 972 человека.
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