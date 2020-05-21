Более 500 штрафов за нарушение самоизоляции аннулировано в Москве
Несмотря на постоянные жалобы москвичей на некорректную работу приложения «Социальный мониторинг», ситуация сдвинулась с мертвого места после глупого и резонансного случая.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
В Москве начали отменять несправедливые штрафы за нарушения режима самоизоляции.
Как сообщили в Главконтроле столицы, почти 500 уведомлений уже аннулированы. Все они были сформированы автоматически приложением «Социальный мониторинг», которым обязаны пользоваться все москвичи, у кого коронавирус подтвердился, и те, у кого инфекцию подозревают.
О некорректной работе системы жители столицы сообщали не раз. Но отреагировали власти только после того, как о штрафе сообщила женщина, которая физически не может выйти из квартиры — она прикована к постели.
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