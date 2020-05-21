Заявивший ранее о независимости герцог Сассекский оказался в сложном финансовом положении.

Принц Гарри начал распродавать личные вещи

Фото: www.globallookpress.com / Headfit

Принц Гарри пожалел о своем переезде из Великобритании по инициативе жены Меган Маркл, пишет «Экспресс газета». По данным инсайдеров, он тоскует по родине и на этом фоне даже помирился с братом, принцем Уильямом.

Моральное состояние герцога Сассекского отягощает его финансовое положение. Как отмечает издание, с момента переезда в США он не может найти работу в условиях бушующей пандемии. При этом сложившийся образ жизни Гарри и Меган требует существенных трат. Кроме того супруги должны выплатить британской казне долг в 2,4 миллиона фунтов за ремонт их особняка в Лондоне.

Чтобы содержать жену и сына принц начал распродавать личные вещи. Сообщается, что герцог продал три своих охотничьих ружья за 180 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл и принц Гарри отметили годовщину свадьбы. Их бракосочетание состоялась 19 мая 2018 года. В тот день, по монаршей традиции, Елизавета II пожаловала внуку три титула: пэра Великобритании — барона Килкила, графа Дамбартона (Шотландия) и основной — герцога Сассекского. Этот титул принц и его супруга сохранили за собой после того, как 8 января отказались от звания членов королевской семьи и объявили о финансовой независимости. Гарри и Меган перестали представлять британскую корону 31 марта.

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