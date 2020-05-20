Члены британской королевской семьи воздержались от публичного поздравления супругов.

Как отметили годовщину свадьбы Меган Маркл и принц Гарри?

Фото: www.globallookpress.com /Pool

Вторую годовщину своей свадьбы принц Гарри и Меган Маркл отметили без посторонних глаз. Об этом пишет «Экспресс газета». Из-за пандемии коронавируса супруги не стали нарушать режим самоизоляции и приглашать к себе гостей. Живущие в Лос-Анджелесе герцоги Сассекские отпраздновали важный для себя день дома в компании сына Арчи. Чтобы насладиться обществом друг друга, они отказались от важных дел и рабочих звонков.

Интернет-пользователи отметили, что Гарри и Меган не поздравили с годовщиной члены королевской семьи. Принц Уильям и Кейт Миддлтон воздержались от публичных поздравлений и в прошлом году. Не исключено, что герцоги Кембриджские, как и Елизавета II, сделали это лично. Вероятно, члены семьи не захотели напоминать подписчикам официальных аккаунтов об отказе семейной пары от королевских обязанностей.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года. Согласно установившейся в Великобритании традиции, мужчины — члены королевской семьи получают от монарха по крайней мере один титул в день своей свадьбы. Внуку Гарри Елизавета II пожаловала три титула: пэра Великобритании — барона Килкила, графа Дамбартона (Шотландия) и основной — герцога Сассекского. Этот титут принц и его супруга сохранили за собой после того, как 8 января отказались от звания членов королевской семьи и объявили о финансовой независимости. Гарри и Меган перестали представлять британскую корону 31 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл начали выплачивать долг королевской семье.

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