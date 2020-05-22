Что вернувшиеся из «Эр-Рукбана» жители Пальмиры рассказали о жизни в лагере?

Сейчас правительство Сирии реализует масштабный проект по восстановлению юга страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Juma Mohammed, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Правительство Сирии реализует масштабный проект по восстановлению юга страны. Эта территория наиболее сильно пострадала от военных действий. Целые города стерты с лица земли, практически уничтожен памятник всемирного наследия — древняя Пальмира.

Мало что осталось и от некогда знаменитого туристического местечка Тадмор — здесь не уцелело ни одного отеля. Сейчас сюда вместо тысяч туристов, приезжают беженцы из лагеря «Эр-Рукбан». О возрождении сирийского юга узнал корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Сирии освободили город-памятник Афамия. На время боевых действий террористы ряд древних зданий разрушили, а в старинном замке устроили тренировочный лагерь и стрельбище.

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