Что вернувшиеся из «Эр-Рукбана» жители Пальмиры рассказали о жизни в лагере?
Сейчас правительство Сирии реализует масштабный проект по восстановлению юга страны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Juma Mohammed, 5-tv.ru
Правительство Сирии реализует масштабный проект по восстановлению юга страны. Эта территория наиболее сильно пострадала от военных действий. Целые города стерты с лица земли, практически уничтожен памятник всемирного наследия — древняя Пальмира.
Мало что осталось и от некогда знаменитого туристического местечка Тадмор — здесь не уцелело ни одного отеля. Сейчас сюда вместо тысяч туристов, приезжают беженцы из лагеря «Эр-Рукбан». О возрождении сирийского юга узнал корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Сирии освободили город-памятник Афамия. На время боевых действий террористы ряд древних зданий разрушили, а в старинном замке устроили тренировочный лагерь и стрельбище.
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