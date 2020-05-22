Госдума РФ приняла законопроект о мерах поддержки экономики в условиях пандемии
Документ, инициированный президентом и правительством, касается дополнительных выплат гражданам и помощи бизнесу, включая льготы по налогам и продление лицензий.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, 5-tv.ru
Госдума сегодня в заключительном третьем чтении приняла большой законопроект, инициированный президентом и правительством. В нем целый комплекс мер, направленных на поддержку экономики в условиях пандемии.
Это касается и дополнительных выплат гражданам, и помощи бизнесу, включая льготы по налогам, продление лицензий. В некоторых регионах, в том числе в Петербурге, уже опубликованы списки предпринимателей, которые могут получить, например, отсрочку по арендной плате за пользование муниципальной недвижимостью.
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