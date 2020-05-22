Госпитализированный с COVID-19 сатирик Трушкин в тяжелом состоянии
Три недели назад известного юмориста госпитализировали с воспалением легких. Мужчина также сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov
Три недели назад известного сатирика Анатолия Трушкина госпитализировали в тяжелом состоянии с воспалением легких. Мужчина также сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сейчас Трушкин находится в реанимации, его состояние не улучшается. Об этом сообщает издание «Собеседник».
Близкий друг Анатолия Трушкина, художник Никас Сафронов очень переживает за здоровье юмориста. Он рассказал, что у сатирика очень тяжелое состояние и высокое давление — 140 на 80.
«Я буквально вчера разговаривал с главным врачом больницы. Она надеется, что доктора справятся. Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80 процентов. Но он дышит самостоятельно, хотя периодически прибегает к кислородной маске», — рассказал художник.
Инфицирован не только Анатолий, у его жены — Натальи тоже подтвердили коронавирус, но у нее болезнь протекает в легкой форме.
«Толина жена Наташа тоже заболела. Сдала анализы на коронавирус. Оказалось, у нее положительный результат. Она сейчас пьет антибиотики. Температура у нее очень низкая — 35,5. Но Наташа держится. И молится за то, чтобы Толя поскорее поправился. Говорит, что у нее все время зажжена лампадка», — поделился Сафронов.
Художник добавил, что он молется о скорейшем выздоровлении друга вместе с его семьей.
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