Три недели назад известного юмориста госпитализировали с воспалением легких. Мужчина также сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Госпитализированный с COVID-19 сатирик Трушкин в тяжелом состоянии

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Три недели назад известного сатирика Анатолия Трушкина госпитализировали в тяжелом состоянии с воспалением легких. Мужчина также сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сейчас Трушкин находится в реанимации, его состояние не улучшается. Об этом сообщает издание «Собеседник».

Близкий друг Анатолия Трушкина, художник Никас Сафронов очень переживает за здоровье юмориста. Он рассказал, что у сатирика очень тяжелое состояние и высокое давление — 140 на 80.

«Я буквально вчера разговаривал с главным врачом больницы. Она надеется, что доктора справятся. Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80 процентов. Но он дышит самостоятельно, хотя периодически прибегает к кислородной маске», — рассказал художник.

Инфицирован не только Анатолий, у его жены — Натальи тоже подтвердили коронавирус, но у нее болезнь протекает в легкой форме.

«Толина жена Наташа тоже заболела. Сдала анализы на коронавирус. Оказалось, у нее положительный результат. Она сейчас пьет антибиотики. Температура у нее очень низкая — 35,5. Но Наташа держится. И молится за то, чтобы Толя поскорее поправился. Говорит, что у нее все время зажжена лампадка», — поделился Сафронов.

Художник добавил, что он молется о скорейшем выздоровлении друга вместе с его семьей.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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