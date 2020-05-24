Депутат рассказал, как получила жилье убитая сожителем многодетная петербурженка

Депутат Госдумы Олег Нилов рассказал 5-tv.ru, какой была покойная многодетная мать, забитая до смерти сожителем в Петербурге. Три года назад женщине помогли получить квартиру от государства, содействие по этому вопросу оказал парламентарий.

На сайте Центра защиты прав граждан осталась история Лидии: в тот момент, в ноябре 2017 года, она была матерью-одиночкой. Женщина встала в очередь на получение жилья по программе «Многодетная семья 5+». Однако ее постигло несчастье: один из малышей умер. Так как число детей в семье уменьшилось, квартиру ей дать уже не могли. Тогда она обратилась за помощью к Нилову.

По его словам, несмотря на бремя воспитания четырех детей, Лидия не производила неблагоприятного впечатления, как иногда это бывает с многодетными семьями. В результате парламентарию удалось помочь женщине.

«Многодетная мама, внешне на удивление она была такая энергичная, во всех отношениях положительная. Никаких намеков на неблагополучие, как бывает в многодетных семьях. Поэтому я и мои помощники включились в это дело. В течение какого-то времени вопрос был решен. Была получена квартира, по-моему, четырехкомнатная, порядка 100 метров», — вспоминает депутат.

После получения жилплощади Лидия родила еще одного малыша. Однако это не уберегло ее от трагической смерти. Как писал ранее 5-tv.ru, 15 мая сожитель жестоко избил женщину, после чего она умерла в больнице от полученных травм. Главное Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по факту смерти матери пятерых детей возбудило уголовное дело. Сожитель покойной задержан, решается вопрос о мере пресечения. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с детьми погибшей петербурженки.