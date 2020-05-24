Как самостоятельно подготовить автомобиль к летнему сезону?

Автоэксперты рассказали, как самостоятельно подготовить автомобиль к предстоящему летнему сезону в условиях самоизоляции из-за коронавируса и сэкономить.

Поменять зимнюю резину на летнюю в «домашних» условиях намного проще в случае, когда покрышки находятся на дополнительных колесных дисках. Для этих целей потребуется удобный домкрат, баллонные ключи и компрессор.

«Домкрат лучше приобретать не самый дешевый, а выбрать максимальную грузоподъемность и высоту подъема. Технические характеристики являются определяющими и при выборе компрессора. Ключи для шиномонтажа предпочтительнее покупать из прочных сплавов с максимально длинной ручкой, ведь чем длиннее рычаг, тем легче и быстрее пройдет процесс откручивания гаек», — цитирует эксперта «Российская газета».

Самый дешевый домкрат можно приобрести по цене от 500 рублей. Компрессор для выравнивания давления в шинах стоит от 700 рублей. Набор баллонных и других необходимых ключей обойдется в две тысячи рублей.

Полную и качественную мойку автомобиля весной специалисты рекомендуют проводить из соображений профилактики износа машины. Цены на автошампуни начинаются от 100 рублей за литр. Баллон полироли для лакокрасочного покрытия и пластика обойдется в те же деньги. Стоит учесть, что более дорогие варианты вполне могут дать лучший эффект.

Помимо замены покрышек и генеральной уборки авто, необходимо проверить уровень всех технических жидкостей под капотом: масло в моторе и коробке переключения передач, жидкость в гидроусилителе руля, антифриз и «тормозуху».

По словам экспертов, в общем и целом минимальный набор для самостоятельного обслуживания машины после зимы обойдется автолюбителям примерно в четыре тысячи рублей.

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