Борис Джонсон после перенесенного коронавируса жалуется на проблемы со зрением

|
Сергей Зеленский
18

Британский премьер узнал об инфицировании COVID-19 в конце марта.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley; AP

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после перенесенного коронавируса у него ухудшилось зрение.

«Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Я думаю, что вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», — сказал Джонсон в ходе брифинга, посвященном эпидемиологической ситуации в Королевстве.

Глава британского правительства узнал об инфицировании 27 марта, после чего находился в самоизоляции, но продолжал руководить кабинетом министров удаленно. Однако вскоре 55-летний политик был госпитализирован из-за неспадающей высокой температуры и даже попал в реанимацию. Спустя некоторое время он пошел на поправку.

Премьер вернулся в лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит 26 апреля и приступил к работе, а уже 29 апреля стало известно, что его 31-летняя невеста Кэрри Симондс родила сына. Как рассказывал 5-tv.ru, Джонсон и Симондс — первая в истории Великобритании неженатая пара, живущая в резиденции премьеров.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
25 мая
На какой стадии находится человечество в пандемии коронавируса?
25 мая
«Еще в три часа я с ним разговаривала»: Моргунова впервые о смерти единственного сына
25 мая
«Ложь и провокация!» — Гордон сообщил истинные результаты теста на COVID-19
25 мая
Доктор Комаровский назвал ТОП-7 самых грязных мест
25 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 мая
25 мая
Может ли мать передать коронавирус плоду во время беременности?
25 мая
Почему россиян призвали не планировать летний отдых за рубежом
25 мая
Названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России
25 мая
Антитела к коронавирусу найдены у протестировавших на себе вакцину российских ученых
25 мая
В России выявлено 8946 новых случаев инфицирования коронавирусом

Читайте также

+12° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
71.60
-0.28 77.88
-0.56
Представителям каких знаков зодиака опасно менять работу в 2020 году?

Последние новости

0:50
Тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова задержан в рамках дела об убийстве
0:35
Борис Джонсон после перенесенного коронавируса жалуется на проблемы со зрением
0:20
«Мне просто все равно»: Самойлова объяснила появление совместного фото с Джигано
0:01
Вторник 26 мая — как правильно сформулировать желание в самый важный лунный день
23:40
На какой стадии находится человечество в пандемии коронавируса?
23:24
«Еще в три часа я с ним разговаривала»: Моргунова впервые о смерти единственного сына

Сейчас читают

«Встает и улыбается»: звезда сериала «Клуб» пошел на поправку после тяжелого инсульта
Сколько продлится масочный режим в России?
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок