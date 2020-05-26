Борис Джонсон после перенесенного коронавируса жалуется на проблемы со зрением
Британский премьер узнал об инфицировании COVID-19 в конце марта.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley; AP
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после перенесенного коронавируса у него ухудшилось зрение.
«Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Я думаю, что вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», — сказал Джонсон в ходе брифинга, посвященном эпидемиологической ситуации в Королевстве.
Глава британского правительства узнал об инфицировании 27 марта, после чего находился в самоизоляции, но продолжал руководить кабинетом министров удаленно. Однако вскоре 55-летний политик был госпитализирован из-за неспадающей высокой температуры и даже попал в реанимацию. Спустя некоторое время он пошел на поправку.
Премьер вернулся в лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит 26 апреля и приступил к работе, а уже 29 апреля стало известно, что его 31-летняя невеста Кэрри Симондс родила сына. Как рассказывал 5-tv.ru, Джонсон и Симондс — первая в истории Великобритании неженатая пара, живущая в резиденции премьеров.
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