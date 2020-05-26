В правительстве заявили о полной выплате медикам надбавок за апрель

Эфирная новость 15

Также в ходе совещания министры обсудили вопрос летнего отдыха россиян.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Все федеральные надбавки медикам за апрель выплачены. Деньги получили более 153 тысяч специалистов. Об этом заявили на заседании президиума координационного совета, которое провел Михаил Мишустин. Глава Кабмина отметил, что уже также активно идут выплаты за май. Этот процесс полностью под контролем правительства. Кроме того на совещании речь зашла о предстоящем летнем отдыхе. Премьер рекомендовал россиянам воздержаться от турпоездок за рубеж.

«За несколько дней отдыха можно заплатить очень большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме», — завил Мишустин.

Премьер подчеркнул, эпидситуация в странах разная, к тому же всемирная организация здравоохранения не давала рекомендаций о снятии карантинных мер.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
26 мая
Борис Джонсон после перенесенного коронавируса жалуется на проблемы со зрением
25 мая
На какой стадии находится человечество в пандемии коронавируса?
25 мая
«Еще в три часа я с ним разговаривала»: Моргунова впервые о смерти единственного сына
25 мая
«Ложь и провокация!» — Гордон сообщил истинные результаты теста на COVID-19
25 мая
Доктор Комаровский назвал ТОП-7 самых грязных мест
25 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 мая
25 мая
Может ли мать передать коронавирус плоду во время беременности?
25 мая
Почему россиян призвали не планировать летний отдых за рубежом
25 мая
Названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России
25 мая
Антитела к коронавирусу найдены у протестировавших на себе вакцину российских ученых
+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
71.60
-0.28 77.88
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:32
«Я уже новенькая»: Овдовевшая три месяца назад блогер Диденко увеличила грудь
3:16
В правительстве заявили о полной выплате медикам надбавок за апрель
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
2:39
Три человека погибли во время урагана в Екатеринбурге
2:23
Полина Диброва предстала перед фанатами в образе роковой красотки
2:07
Массовое ДТП произошло на 24 километре МКАД в Москве

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
Вторник 26 мая — как правильно сформулировать желание в самый важный лунный день
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок