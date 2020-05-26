В правительстве заявили о полной выплате медикам надбавок за апрель

Все федеральные надбавки медикам за апрель выплачены. Деньги получили более 153 тысяч специалистов. Об этом заявили на заседании президиума координационного совета, которое провел Михаил Мишустин. Глава Кабмина отметил, что уже также активно идут выплаты за май. Этот процесс полностью под контролем правительства. Кроме того на совещании речь зашла о предстоящем летнем отдыхе. Премьер рекомендовал россиянам воздержаться от турпоездок за рубеж.

«За несколько дней отдыха можно заплатить очень большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме», — завил Мишустин.

Премьер подчеркнул, эпидситуация в странах разная, к тому же всемирная организация здравоохранения не давала рекомендаций о снятии карантинных мер.

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