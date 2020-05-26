«Передает всем привет»: пресс-секретарь Влада Лисовца о его самочувствии

Пресс-секретарь звездного стилиста Влада Лисовца Анастасия Лоза в беседе с 5-tv.ru опровергла слухи о том, что у ее начальника подтвердился диагноз COVID-19.

Женщина пояснила, что не располагает подобной информацией и если бы что-то случилось, она бы узнала одной из первых.

«Все было прекрасно. То, что вы получили подобные сообщения, это все неправда», — пояснила Анастасия.

А также добавила, что Лисовец чувствует себя замечательно, передает привет всем друзьям и поклонникам, а также желает им прекрасного настроения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стилист и телеведущий Влад Лисовец был инфицирован новой коронавирусной инфекцией. Как писали некоторые издания, в частности, «Вечерняя Москва», он обратился за помощью к медикам, как только почувствовал себя неважно. 47-летнему Владу в кратчайшие сроки сделали компьютерную томографию легких, которая якобы показала наличие воспалительного процесса, характерного для COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Гордон рассказал об истинных результатах своего теста на коронавирус.