Известный телеведущий Александр Гордон в беседе с 5-tv.ru опроверг информацию о том, что якобы заболел опасной коронавирусной инфекцией.

Журналист утверждает: все, что писали СМИ о нем в последние дни — банальные выдумки.

«Я здоров! Все тесты отрицательные! Знаете, если бы вы были чуть старше, я бы сказал, что это — ЛПП — ложь, ****** и провокация. Нет у меня никакого COVID-19», — пояснил Александр.

А также добавил, что продолжает трудиться в прежнем режиме. Гордон заявил, что сегодня, к примеру, была снята очередная часть его программы с участием Елены Малышевой, а завтра и он сам приедет на площадку.

Информация о том, что у Александра Гордона заподозрили коронавирус появилась сразу в нескольких крупных СМИ. Так, например, MK.RU со ссылкой на собственные источники сообщал, что телеведущему сделали экспресс-тест прямо перед началом записи программы «Док-Ток».

«Увы, полученный за десять минут результат оказался неутешительным сюрпризом для Гордона — у него выявили коронавирус. Поэтому телеведущему пришлось немедленно покинуть студию и направиться в клинику для дополнительных исследований», — цитировало издание источник, знакомый с ситуацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диагноз COVID-19 подтвердился у актрисы Дарьи Мороз.

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