«Ложь и провокация!» — Гордон сообщил истинные результаты теста на COVID-19

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 294

Знаменитый теле- и радиоведущий рассказал, как чувствует себя сегодня.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известный телеведущий Александр Гордон в беседе с 5-tv.ru опроверг информацию о том, что якобы заболел опасной коронавирусной инфекцией.

Журналист утверждает: все, что писали СМИ о нем в последние дни — банальные выдумки.

«Я здоров! Все тесты отрицательные! Знаете, если бы вы были чуть старше, я бы сказал, что это — ЛПП — ложь, ****** и провокация. Нет у меня никакого COVID-19», — пояснил Александр.

А также добавил, что продолжает трудиться в прежнем режиме. Гордон заявил, что сегодня, к примеру, была снята очередная часть его программы с участием Елены Малышевой, а завтра и он сам приедет на площадку.

Информация о том, что у Александра Гордона заподозрили коронавирус появилась сразу в нескольких крупных СМИ. Так, например, MK.RU со ссылкой на собственные источники сообщал, что телеведущему сделали экспресс-тест прямо перед началом записи программы «Док-Ток».

«Увы, полученный за десять минут результат оказался неутешительным сюрпризом для Гордона — у него выявили коронавирус. Поэтому телеведущему пришлось немедленно покинуть студию и направиться в клинику для дополнительных исследований», — цитировало издание источник, знакомый с ситуацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диагноз COVID-19 подтвердился у актрисы Дарьи Мороз.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
25 мая
Доктор Комаровский назвал ТОП-7 самых грязных мест
25 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 мая
25 мая
Может ли мать передать коронавирус плоду во время беременности?
25 мая
Почему россиян призвали не планировать летний отдых за рубежом
25 мая
Названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России
25 мая
Антитела к коронавирусу найдены у протестировавших на себе вакцину российских ученых
25 мая
В России выявлено 8946 новых случаев инфицирования коронавирусом
25 мая
Ложь не во благо: какие новые схемы обмана используют мошенники в период пандемии?
25 мая
Новый этап снятия ограничений в Москве: что изменится с 25 мая?
25 мая
Как влияет потребление алкоголя на развитие коронавируса у человека?

Читайте также

+12° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
71.60
-0.28 77.88
-0.56
Представителям каких знаков зодиака опасно менять работу в 2020 году?

Последние новости

23:08
В Москве произошел пожар на электроподстанции
22:52
«Встает и улыбается»: звезда сериала «Клуб» пошел на поправку после тяжелого инсульта
22:36
«Козлина ты дурная»: экс-помощник Зеленского «отмутузил» обитателя зоопарка
22:20
«Больше экспрессии!» — Рудковская показала возможности тела на 80-е сутки самоизоляции
22:06
«Ложь и провокация!» — Гордон сообщил истинные результаты теста на COVID-19
21:52
Доктор Комаровский назвал ТОП-7 самых грязных мест

Сейчас читают

Сколько продлится масочный режим в России?
К чему снятся кошки, крысы и другие животные? Отвечает звезда «Битвы экстрасенсов»
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок