«Ложь и провокация!» — Гордон сообщил истинные результаты теста на COVID-19
Знаменитый теле- и радиоведущий рассказал, как чувствует себя сегодня.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru
Известный телеведущий Александр Гордон в беседе с 5-tv.ru опроверг информацию о том, что якобы заболел опасной коронавирусной инфекцией.
Журналист утверждает: все, что писали СМИ о нем в последние дни — банальные выдумки.
«Я здоров! Все тесты отрицательные! Знаете, если бы вы были чуть старше, я бы сказал, что это — ЛПП — ложь, ****** и провокация. Нет у меня никакого COVID-19», — пояснил Александр.
А также добавил, что продолжает трудиться в прежнем режиме. Гордон заявил, что сегодня, к примеру, была снята очередная часть его программы с участием Елены Малышевой, а завтра и он сам приедет на площадку.
Информация о том, что у Александра Гордона заподозрили коронавирус появилась сразу в нескольких крупных СМИ. Так, например, MK.RU со ссылкой на собственные источники сообщал, что телеведущему сделали экспресс-тест прямо перед началом записи программы «Док-Ток».
«Увы, полученный за десять минут результат оказался неутешительным сюрпризом для Гордона — у него выявили коронавирус. Поэтому телеведущему пришлось немедленно покинуть студию и направиться в клинику для дополнительных исследований», — цитировало издание источник, знакомый с ситуацией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что диагноз COVID-19 подтвердился у актрисы Дарьи Мороз.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 мая
- Доктор Комаровский назвал ТОП-7 самых грязных мест
- 25 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 мая
- 25 мая
- Может ли мать передать коронавирус плоду во время беременности?
- 25 мая
- Почему россиян призвали не планировать летний отдых за рубежом
- 25 мая
- Названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России
- 25 мая
- Антитела к коронавирусу найдены у протестировавших на себе вакцину российских ученых
- 25 мая
- В России выявлено 8946 новых случаев инфицирования коронавирусом
- 25 мая
- Ложь не во благо: какие новые схемы обмана используют мошенники в период пандемии?
- 25 мая
- Новый этап снятия ограничений в Москве: что изменится с 25 мая?
- 25 мая
- Как влияет потребление алкоголя на развитие коронавируса у человека?
Читайте также
50%
-0.28 77.88
-0.56
Нашли ошибку?