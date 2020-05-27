Более 12 тысяч человек выздоровели в России за сутки от коронавируса

В России за последние сутки выздоровели 12 тысяч 331 человек, что меньше, чем выявлено — 8 тысяч 915 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд за все время с начала пандемии.

Положительная динамика и в Москве — там только за последние 24 часа от коронавируса излечилось свыше 8 тысяч человек. Накануне этот показатель был в два раза ниже.

Несмотря на ограничения и пандемию, важно продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов, в том числе возведение дорог и аэродромов. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с правительством.

«Людям нужно доступное и комфортное жилье, хорошие дороги, современная, развитая инфраструктура. Во всех регионах страны необходимо сохранить объемы строительства в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ, а также уровень занятости в этой сфере», — подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что необходимо оперативно определить механизмы предоставления государственных гарантий на выкуп новых квартир. Это позволит поддержать застройщиков и ввести дома в 2020 году.

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