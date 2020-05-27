В Петербурге за сутки число излечившихся от COVID-19 почти вдвое превысило новые случаи

Число успешно излечившихся от COVID-19 жителей Петербурга превысило количество новых выявленных случаев почти в два раза. Так, всего за сутки из городских больниц с отрицательными тестами на коронавирус были выписаны рекордные 714 человек, а на лечение поступило — 387.

По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в Северной столице на утро 27 мая, всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 14 463 горожанам. По ситуации на данную минуту, выздоровели уже более 30% инфицированных пациентов.

На территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 158 летальных случаев от коронавируса. Из них за прошедшие сутки — 8.

Известно, что в Ленинградской области количество избавившихся от COVID-19 пациентов также превышает новые случаи — 71 и 56 человек соответственно. В данном регионе с начала пандемии от коронавируса избавились уже 45% всех инфицированных граждан. С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 2 609 жителям Ленобласти.

Всего на территории России выявлено 370 680 случаев инфицирования новым типом коронавируса. Прошли успешную терапию и полностью излечились 142 208 человек. В целом по стране зарегистрировано 3 968 летальных случаев от последствий COVID-19. С начала пандемии проведено более 9,4 миллиона тестов на наличие коронавируса.

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