В Петербурге за сутки число излечившихся от COVID-19 почти вдвое превысило новые случаи
Всего с начала пандемии в Северной столице зарегистрировано 14 463 случаев инфицирования коронавирусом.
Фото: www.globallookpress.com / Зураб Джавахадзе
Число успешно излечившихся от COVID-19 жителей Петербурга превысило количество новых выявленных случаев почти в два раза. Так, всего за сутки из городских больниц с отрицательными тестами на коронавирус были выписаны рекордные 714 человек, а на лечение поступило — 387.
По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в Северной столице на утро 27 мая, всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 14 463 горожанам. По ситуации на данную минуту, выздоровели уже более 30% инфицированных пациентов.
На территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 158 летальных случаев от коронавируса. Из них за прошедшие сутки — 8.
Известно, что в Ленинградской области количество избавившихся от COVID-19 пациентов также превышает новые случаи — 71 и 56 человек соответственно. В данном регионе с начала пандемии от коронавируса избавились уже 45% всех инфицированных граждан. С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 2 609 жителям Ленобласти.
Всего на территории России выявлено 370 680 случаев инфицирования новым типом коронавируса. Прошли успешную терапию и полностью излечились 142 208 человек. В целом по стране зарегистрировано 3 968 летальных случаев от последствий COVID-19. С начала пандемии проведено более 9,4 миллиона тестов на наличие коронавируса.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие органы более всего подвержены осложнениям после коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 27 мая
- Все москвичи с 27 мая могут сдать бесплатный тест на коронавирус
- 27 мая
- Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений — Роспотребнадзор
- 27 мая
- Показатель распространения коронавируса в России снизился до новой отметки
- 27 мая
- Какие органы наиболее подвержены осложнениям после COVID-19?
- 27 мая
- Российские учителя рассказали о главных трудностях дистанционной работы
- 27 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 27 мая
- 27 мая
- В Ленобласти придумали трудоустройство для потерявших работу из-за пандемии
- 27 мая
- Роспотребнадзор озвучил новые правила для фитнеса после пандемии COVID-19
- 27 мая
- «Чувство досады»: Песков поделился опытом борьбы с коронавирусом
- 27 мая
- Более 12 тысяч человек выздоровели в России за сутки от коронавируса
Читайте также
35%
-0.46 77.79
-0.09
Нашли ошибку?