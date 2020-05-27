Мощный ураган полностью разрушил деревню в Кемеровской области
В селе Константиновка не осталось целых домов. Погибли два человека — на них обрушилась стена строящегося зернохранилища.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Фото, видео: ВКонтакте @auto_42; 5-tv.ru
Мощный ураган в Кемеровской области полностью разрушил деревню — это село Константиновка. Два человека погибли — на людей обрушилась стена строящегося зернохранилища. На кадрах, которые местные жители выкладывают в интернет, видно — в населенном пункте вообще не осталось целых домов. Крыши снесло ветром, стены покосились, деревья повалены. Власти региона заявили, что помогут людям восстановить жилье.
Накануне штормовое предупреждение было объявлено по всему Кузбассу. Ветер валил деревья, фонарные столбы, срывал крыши.
Настоящий потоп пережил Красноярск. Шторм принес в город мощные ливни. Дороги превратились в реки. Автомобили передвигались по капот в воде. В домах жильцам пришлось спасать свое имущество от настоящих водопадов. Похожая ситуация во всем Красноярском крае. Из-за урагана несколько тысяч человек по-прежнему остаются без света.
В ожидании непогоды сейчас и Центральная Россия. Синоптики предупредили о мощных ливнях. В ближайшую пятницу на территории Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областей выпадет почти месячная норма осадков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятки населенных пунктов в регионах РФ оказались под водой.
- 27 мая
- Во власти стихии: десятки населенных пунктов в регионах РФ оказались под водой
- 27 мая
- Два человека погибли из-за разгула урагана в Кемеровской области
- 26 мая
- Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до четырех человек
- 25 мая
- Видео: ураганный ветер раскидал как пушинки пытавшихся удержать кровлю мужчин
- 25 мая
- Сорванные крыши, поваленные деревья и башенные краны: мощный ураган обрушился на Екатеринбург
- 25 мая
- Паводок смыл автомобиль с людьми с дороги в Архангельской области
- 25 мая
- Какая погода ожидает россиян на неделе с 25 по 31 мая?
- 22 мая
- Молния ударила в шпиль главного здания МГУ в Москве
- 22 мая
- Главный синоптик Петербурга назвал 21 мая самым холодным днем месяца в истории города
- 21 мая
- Двадцать один человек в списке жертв урагана в Индии и Бангладеш
Читайте также
35%
-0.08 77.91
0.12
Нашли ошибку?