Мощный ураган полностью разрушил деревню в Кемеровской области

Мощный ураган в Кемеровской области полностью разрушил деревню — это село Константиновка. Два человека погибли — на людей обрушилась стена строящегося зернохранилища. На кадрах, которые местные жители выкладывают в интернет, видно — в населенном пункте вообще не осталось целых домов. Крыши снесло ветром, стены покосились, деревья повалены. Власти региона заявили, что помогут людям восстановить жилье.

Накануне штормовое предупреждение было объявлено по всему Кузбассу. Ветер валил деревья, фонарные столбы, срывал крыши.

Настоящий потоп пережил Красноярск. Шторм принес в город мощные ливни. Дороги превратились в реки. Автомобили передвигались по капот в воде. В домах жильцам пришлось спасать свое имущество от настоящих водопадов. Похожая ситуация во всем Красноярском крае. Из-за урагана несколько тысяч человек по-прежнему остаются без света.

В ожидании непогоды сейчас и Центральная Россия. Синоптики предупредили о мощных ливнях. В ближайшую пятницу на территории Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областей выпадет почти месячная норма осадков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятки населенных пунктов в регионах РФ оказались под водой.