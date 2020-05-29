Постпред России при ОБСЕ: Запад не обращает внимания на неонацизм на Украине

Западные покровители Киева не обращают внимания на проявления неонацизма и ксенофобии на Украине. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По мнению российского дипломата преступления националистов ни как не отражаются в отчетах мониторинговой миссии ОБСЕ.

«К сожалению, на текущем этапе приходится наблюдать лишь потворство русофобским и националистическим проявлениям во внутриполитической жизни Украины», — подчеркнул Лукашевич.

Как пример постпред России привел случай нападения радикалов на штаб партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Киеве. Этот инцидент в ОБСЕ оставили без внимания.