Постпред России при ОБСЕ: Запад не обращает внимания на неонацизм на Украине
Доказательством этого Александр Лукашевич считает игнорирование нападения радикалов на штаб партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii; 5-tv.ru
Западные покровители Киева не обращают внимания на проявления неонацизма и ксенофобии на Украине. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По мнению российского дипломата преступления националистов ни как не отражаются в отчетах мониторинговой миссии ОБСЕ.
«К сожалению, на текущем этапе приходится наблюдать лишь потворство русофобским и националистическим проявлениям во внутриполитической жизни Украины», — подчеркнул Лукашевич.
Как пример постпред России привел случай нападения радикалов на штаб партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Киеве. Этот инцидент в ОБСЕ оставили без внимания.
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