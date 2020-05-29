Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией
Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном 29 мая на официальном портале правовой информации.
Фото: Известия / Алексей Рамм
Российские Министерства обороны и иностранных дел проведут с сирийскими коллегами переговоры о передаче Воздушно-космическим силам РФ дополнительного недвижимого имущества и акватории. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
«Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с сирийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанный протокол», — говорится в документе.
Подписание такого документ подразумевает разрешение вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Между Россией и Сирией действует соглашение о размещении авиагруппы ВКС РФ на аэродроме Хмеймим сроком на 49 лет. Согласно документу, Дамаск передает в безвозмездное пользование Москве участок на аэродроме вместе с находящимися на нем объектами недвижимости, напоминает ФАН.
По истечении срока действия этот документ автоматически продлевается на следующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.
Россия с 2015 года по просьбе правительства президента Башара Асада помогает республике в установлении мира и порядка. В САР действуют ВКС, силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения военной полиции, морской пехоты, центра по примирению враждующих сторон.
Накануне российские военные доставили очередную партию гуманитарного груза в Сирию.
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