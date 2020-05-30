Назван способ избежать новой вспышки коронавируса в России
Врач Александр Мясников отметил, что всплеск инфицирования COVID-19 приведет к неизбежному продлению ограничительных мер.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Reuters
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале обозначил способ избежать новой вспышки коронавируса в России. По словам специалиста, необходимые для соблюдения безопасной дистанции ограничительные меры помогут предотвратить всплеск инфицирования COVID-19.
Александр Мясников отметил, что пандемия нового внеклеточного агента «выдыхается». Несмотря на это, она не уйдет «хлопнув дверью».
«Если в понедельник выпустить всех разом, каждый понимает, чем это закончится. Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь», — написал Александр Мясников.
Врач подчеркнул, что новый всплеск инфицирования коронавирусом спровоцирует неизбежное продление ограничительных мер. По мнению Александра Мясникова, россияне должны постепенно возвращаться к нормальной жизни и научиться сосуществовать с COVID-19.
Специалист выразил уверенность, что с повторными вспышками инфекции помогут справиться частичный иммунитет и накопленный опыт профилактических действий.
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