Эпоха «возрождения»: Как изменилась жизнь регионов после снятия ограничений

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В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране власти отдельных российских регионов приняли решение о частичном снятии ограничительных мер.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новыми, яркими красками наполнилась жизнь тысяч россиян на этой неделе. Речь идет о жителях тех регионов и городов, где начали снимать ограничения. Привычные в прошлом — прогулки, офисное общение с коллегами — теперь воспринимаются совершенно по-другому. Корреспондент Максим Облендер рассказал в репортаже о прежней новой жизни.

Снова краситься на работу. Как следует ударить по мячу, сходить в музей или ресторан. Простые вещи, которых не хватало последние несколько недель. И еда, и спорт в четырех стенах квартиры, даже экскурсии и постоянная работа на экране гаджетов были. Еще как! Но совсем не так, как того хотелось. И вот долгожданное прошлое возвращается в нашу жизнь.

Когда каждый гость — особенно желанный и уважаемый, когда к любому блюду прикладывает руку лично шеф-повар и находит время после долгой разлуки лично поздороваться с каждым гостем.

В Кемерово, где разрешили открыть летние веранды ресторанов, разработали одноразовое меню, столы там должны находиться на расстоянии в полутора метрах друг от друга, лишь два гостя за каждым. И полная бронь на несколько дней вперед — приятных поводов у гостей накопилось.

«У нас в середине апреля годовщина свадьбы была, мы стараемся посещать такие места в это время. А так как была такая ситуация, нам пришлось немного отложить», — поделился посетитель Виталий Эпов.

Клиенты приходят посмотреть на порхающий вокруг тебя персонал ресторанов. А персоналу в свою очередь, хочется показать все свое мастерство, ведь когда ты восемь лет работаешь шеф-поваром, салат или шашлык становятся искусством, которое невозможно передать в пластиковом контейнере доставки.

«Мы в подаче блюд используем много природных материалов. Это у нас спилы, это базальт, это глиняная посуда», — пояснил шеф-повар ресторана Владимир Брагин.

Как скоро в регионах разрешат посадку гостей в залах, как это уже сделали, например, на Сахалине, зависит от множества факторов. Картина в каждой области разная, но есть общая положительная тенденция. И не только в регионах. В столице разрешили заниматься спортом на улице, бегать, пока с 5 до 9 утра, а главное вернулись обычные прогулки. Но по расписанию — надо зарегистрироваться на сайте, где назовут дни, в которые можно выходить из дома.

А в Башкирии во дворах снова смех — здесь открылись детские площадки. Как раз вовремя, шутят родители, фантазия на выдумку новых игр почти иссякла. В Казани на пляже возобновила тренировки волейбольная школа.

Задача максимум — скинуть набранные за два месяца калории и вернуть игровые навыки. Следующий шаг — возобновление турниров. Сперва на городском уровне, а дальше видно будет — власти неоднократно подчеркивали, процесс снятия ограничений начался, но спешить опасно.

Клиенты по привычке еще набирают звонят в компанию по кредитованию и страхованию скайпе, хотя офис организации после долгого перерыва возобновил работу. Значит, снова ранний подъем, и привычный, но подзабытый утренний ритуал — кофе и макияж.

«Конечно, есть недостатки работы дома. Когда ты тут — есть все члены семьи. Они мешают тебе, ты мешаешь им», — призналась специалист по кредитованию и страхованию Юлия Бегунова.

Запуск предприятий и открытие офисов– сейчас важнейшая задача. Ведь не каждая работа возможна из дома.

«Безусловно, малый и средний бизнес — он экономически в России не очень велик, но с точки зрения занятости — существенен. Не помочь ему, значит через три месяца мы увидим это на показателях ВВП, показателях налогов и так далее», — пояснил профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич.

Открываются магазины, фитнес-центры, салоны красоты, стоматологии, чтобы люди могли привести себя в порядок внешне. А внутренне, говорят психологи, мы уже изменились.

«Люди стали более искренними, более ценить общение, простые радости: прогулки, встречи с друзьями, поэтому действительно мы изменились», — отметила психолог Марина Павлова.

Стали замедлять шаг, прогуливаясь по паркам, начали искренне ценить труд врачей, курьеров, а главное научились дорожить собственным здоровьем и радоваться приятным мелочам вроде походов в музей. Они тоже открываются, словно огромным ключом экскурсовода. В Ленинградской области группы пока не более пяти человек, а программы только на открытом воздухе.

Можно ненадолго оказаться и внутри здания, но все равно, чтобы через десять минут снова выйти на открытый воздух, на смотровую площадку башни Олафа. Здесь все те же ограничения — одновременно можно находиться не более чем впятером. Но кажется такого вида, когда никто не лезет в кадр и не мешает тебе сделать селфи или снять видео здесь не было никогда.

Пока актуальны рекомендации поостеречься за границы. Отвечать за досуг россиян во всех уголках страны предстоит нашим курортам и музеям.

«Когда ты долго не говоришь, очень сложно вернуться и снова говорить по той же структуре, вспоминать все», — поделился впечатлениями методист музея-заповедника «Выборгский Замок» Сергей Мельничук.

Полное возвращение к нормальной жизни — процесс, требующий большего времени. Процесс, в котором регионам предстоит продемонстрировать самостоятельность, ведь лучше, чем на местах, вряд ли кто-то еще столь полно в курсе ситуации — ситуации, которая во многом зависит и от ответственного поведения каждого жителя страны, каждого из нас. На улице, на отдыхе, на работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на этой неделе власти значительно укрепились в понимании того, что эпидемия коронавируса в России пошла на спад. Ситуация стабилизируется, как в самых проблемных регионах, так и по стране в целом.

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Тема:
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