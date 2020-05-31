В Верховной раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Депутат Верховной рады Наталья Королевская заявила о потребности Украины в российском рынке. Парламентарий довольно критично оценила согласованную властями Незалежной программу стимулирования экономики страны для преодоления последствий пандемии коронавируса, сообщает «Экономика сегодня».

«Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень», — уверена Наталья Королевская.

Нардеп считает, что попытки Киева получить расширенные квоты на рынках Евросоюза обречены на провал. Наталья Королевская отметила, что Украина для ЕС является лишь сырьевым придатком.

Кроме прочего, депутат выступает за снятие экономической блокады с Донбасса. Народная избранница подчеркнула, что регион всегда считался основным добытчиком сырья для украинской промышленности.

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