В Верховной раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Депутат Наталья Королевская критически оценила согласованную киевскими властями программу стимулирования экономики.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: Известия / Тарас Петренко; www.globallookpress.com / Carsten Reisinger, imagebroker/Michaela Begsteiger, Alexander Rekun
Депутат Верховной рады Наталья Королевская заявила о потребности Украины в российском рынке. Парламентарий довольно критично оценила согласованную властями Незалежной программу стимулирования экономики страны для преодоления последствий пандемии коронавируса, сообщает «Экономика сегодня».
«Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень», — уверена Наталья Королевская.
Нардеп считает, что попытки Киева получить расширенные квоты на рынках Евросоюза обречены на провал. Наталья Королевская отметила, что Украина для ЕС является лишь сырьевым придатком.
Кроме прочего, депутат выступает за снятие экономической блокады с Донбасса. Народная избранница подчеркнула, что регион всегда считался основным добытчиком сырья для украинской промышленности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений.
- 31 мая
- На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
- 30 мая
- Российский истребитель напугал украинских моряков во время учений
- 30 мая
- «Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
- 29 мая
- В Киеве нашли средство остановить «агрессивные дела» России в мире
- 29 мая
- Постпред России при ОБСЕ: Запад не обращает внимания на неонацизм на Украине
- 26 мая
- США построили на Украине 8 лабораторий, где хранятся образцы опасных инфекций
- 24 мая
- Украинские националисты устроили акцию у дома Зеленского в Киеве — видео
- 23 мая
- Тело депутата Рады с огнестрельным ранением найдено в его офисе в Киеве
- 23 мая
- Охранник штаба Медведчука пострадал при атаке радикалов в центре Киева
- 23 мая
- В Крыму назвали «бегством от правды» демарш Украины и стран Запада в Совбезе ООН
Читайте также
35%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?