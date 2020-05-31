Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 31 мая

Погибшие и пострадавшие на 27 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 6 163 168 человек. Болезнь унесла жизни 372 693. . Выздоровели 2 741 114пациентов.

Ситуация в России

Всего в России выявлено 396 575 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 4 555 летальных исхода, выздоровели 167 469 человек. При этом в России проведено более 10,3 миллиона тестов и, как отмечают эксперты, темпы заболеваемости постепенно снижаются. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Как сообщил ведущий вирусолог России Анатолий Альштейн, ситуация с COVID-19, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато.

Уже неделю рост зараженных не превышает девять тысяч человек. При этом количество выздоровевших растет. Так, 26 мая был абсолютный рекорд — свыше 12 тысяч. Еще одна ключевая цифра — с начала апреля выявление новых случаев COVID-19 сократилось почти в 12 раз.

Первый российский препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Авифавир» получил одобрение Минздрава РФ.

Для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19, будут учреждены ведомственные награды. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обозначил дату начала курортного сезона в регионе. По его словам, с 15 июня местным отелям и гостиницам разрешать принимать отдыхающих. Кроме того, этим летом путешественники смогут отправиться и в Краснодарский край.

Названа дата Всероссийского выпускного в 2020 году. Он пройдет 27 июня.

Ситуация в мире

Среди европейских стран по числу инфицирования лидирует Испания —286 308 человек. В лидерах во всем мире по-прежнему США. Общее число заболевших — 286 308. Умерли — 105 557. Выздоровело — 535 238.

Всемирная организация здравоохранения планирует направить в Китай миссию из международных экспертов. Они попытаются установить происхождение коронавируса.

Европа продолжает смягчать карантинные меры. В Польше с 30 мая не нужно будет носить маски в общественных местах за исключением транспорта и магазинов. Чехия, Словакия и Венгрия решили частично открыть внутренние границы.

В Испании открываются терассы кафе и баров. При этом количество столиков должны уменьшить в двое и дезинфицировать их после каждого клиента.

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