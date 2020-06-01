Водители спроворцировали массовую акцию протеста на Украине

Украинские водители устроили беспорядки на пропускном пункте «Тиса» на границе с Венгрией. Перевозчики перекрыли проезд в обе стороны — там скопились несколько сотен машин.

Причиной конфликта стало требование задекларировать посылки, которые водители микроавтобусов берут у граждан и перевозят через границу в частном порядке.

Это, по мнению пограничников, нарушает таможенные правила и по сути является контрабандой. Чтобы урегулировать ситуацию, на место пришлось приехать главам пограничной и таможенной служб Украины. Сейчас работа пропускного пункта восстановлена.