Водители спроворцировали массовую акцию протеста на Украине
Поводом для скандала получило чисто.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Aliona Nikolaievych, 5-tv.ru
Украинские водители устроили беспорядки на пропускном пункте «Тиса» на границе с Венгрией. Перевозчики перекрыли проезд в обе стороны — там скопились несколько сотен машин.
Причиной конфликта стало требование задекларировать посылки, которые водители микроавтобусов берут у граждан и перевозят через границу в частном порядке.
Это, по мнению пограничников, нарушает таможенные правила и по сути является контрабандой. Чтобы урегулировать ситуацию, на место пришлось приехать главам пограничной и таможенной служб Украины. Сейчас работа пропускного пункта восстановлена.
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