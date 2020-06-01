Эпоха возрождения: в России вторая волна снятия ограничений из-за COVID-19

В России вторая волна снятия ограничений, введенных в период пандемии.

С 1 июня в большинстве городов страны станет не обязательным ношение масок на улице, это правило оставят только для магазинов и аптек.

Что еще изменится, выяснял Сергей Лесков.

Брюки, пиджаки, куртки. Каждая вещь теперь и в дополнительной — полиэтиленовой упаковке. Весь персонал обязательно в масках и перчатках, на полу разметка для сохранения безопасной дистанции. Так после двухмесячного перерыва готовятся к открытию московские химчистки. А вы знали что например, мужские костюмы категорически нельзя стирать — теряют форму? Сильная половина жителей столицы пару месяцев училась на собственном — печальном опыте и ждет не дождется открытия химчисток. И это взаимно.

Торговые комплексы, химчистки, прачечные, автосалоны. С понедельника в столице начинает работать практически все. Обувь, посуда, одежда, спортивные товары. Теперь можно спокойно покупать все. Не в интернете, а в обычных магазинах.

Второй этап снятия ограничений вступает в силу по всей стране. В этом петербургском офисе пока еще пустые кабинеты и коридоры. Клиентов нет, сотрудники — на удаленке. Последние часы перед открытием. Юридические организации, адвокатские, нотариальные конторы тоже сегодня начинают работать.

Немного свободнее вздохнули даже в общепите. По гастрономическому сектору пандемия нанесла один из самых ощутимых ударов. Кафе и рестораны по-прежнему закрыты. Но если обстановка позволит, начиная с середины июня перекусить или выпить кофе можно будет на открытых террасах. Владельцы заведений настроены оптимистично. И уже готовятся пусть и с ограничениями принимать долгожданных гостей.

Снятие ограничений в российских регионах происходит по-разному. Все зависит от количества заболевших. Где-то уже работают и парикмахерские и салоны красоты. Но парки и скверы открываются практически везде.

Что касается масочного режима, он пока не отменен. Хотя и здесь появились некоторые послабления. В каждом регионе действуют свои правила.

Начиная с первого июня использовать маски и перчатки не обязательно. Ходить без средств индивидуальной защиты пока можно только по улице. В магазинах, общественном транспорте их по-прежнему носить пока необходимо.

В отличие от Петербурга, ношение масок и перчаток, например, в той же Москве строго обязательно, везде. Да и гулять там можно пока только по графику. Несколько раз в неделю и рядом с домом. Но и эти ограничения — временные. Третий этап «эпохи возрождения», как уже назвали возвращение к жизни без ограничений, начнется уже через две недели.