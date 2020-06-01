За сутки в России от коронавируса излечились 3 994 человека

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Алиса Маркова
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Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране были проведено более 10,9 миллиона тестов.

За сутки в России от коронавируса излечились 3 994 человека

Фото: ТАСС / Антон Подгайко

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирусную инфекцию полностью победить за сутки смогли 3 994 человека в России. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба. Отмечается также, что всего с начала пандемии смогли вылечиться 175 877 пациентов.

Тем временем, за минувшие сутки в стране было выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. При этом за несколько месяцев в России было проведено более 10,9 миллиона тестов. Положительный результат был зафиксирован лишь у 414 878 человек.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 162 человека. Всего от COVID-19 скончались 4 855 заболевших.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач Александр Мясников считает — в перспективе коронавирус не способен нанести большого ущерба, если не произойдут его мутации. По словам медика, COVID-19 «насосался нашей крови и отвалился».

Тема:
Эпидемия коронавируса
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