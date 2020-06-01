Рестораторы обнаружили казусы в рекомендациях по работе в условиях пандемии

|
Светлана Александрова
Интервью 34

Владельцы кафе и ресторанов ждут от Роспотребнадзора разъяснений некоторых положений документа.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: EPA / RONALD WITTEK, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Опубликованные Роспотребнадзором новые правила работы предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса вызвали ряд вопросов у владельцев кафе и ресторанов. Об этом сообщил в интервью 5-tv.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он отметил, что обновленные требования менее строгие, чем это было на первом и втором этапах, но некоторые из них дублируют действующие санитарные требования.

«В этих требованиях есть некоторые такие казуистические вещи и мониторинги, а мониторинг сегодня заменяет плановые и внеплановые проверки, но по этому мониторингу можно сегодня штрафовать предприятия. И штрафы сегодня за нарушения санитарно-экологических норм, которые сегодня действующие. Юридическое лицо может быть оштрафовано на 50 тысяч рублей, а вот если это в рамках противоэпедимических требований по COVID, штраф может быть до 500 тысяч», — пояснил Бухаров.

Кроме того, по его словам, не ясно, кто и как будет трактовать такие формулировки, как «обеспечение контроля», «пятидневный запас масок» и «герметичность» упаковок для их сбора. Или, например, каковы стандарты спецсредств для дезинфекции при вирусных инфекциях. Как сообщил глава Федерации, сейчас рестораторы ждут от Роспотребнадзора разъяснения всех этих моментов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации для предприятий общепита, которые откроются в рамках ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В документе, в частности, прописано, что расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно быть не менее полутора метров, и указана необходимость регулярного проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий. Решение об открытии заведений общепита должны принимать местные власти с учетом предложений санитарных врачей.

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 июн
Расставшуюся с мужем Елену Воробей выхаживает от коронавируса сестра
1 июн
Леонид Якубович рассказал о смерти генерального продюсера «Поля Чудес»
1 июн
Благодаря мобильным госпиталям ситуация с COVID-19 в Дагестане улучшилась
1 июн
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
1 июн
Путин поздравил детского омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
1 июн
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи населению
1 июн
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов
1 июн
Путин поручил расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей
1 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 3 994 человека
1 июн
Эпоха возрождения: в России вторая волна снятия ограничений из-за COVID-19

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
69.71
-1.04 77.64
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
Памфилова: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин
21:16
Правительство РФ подготовило Общенациональный план восстановления экономики
21:08
Лжесотрудники СК РФ «обчистили» квартиру топ-менеджера «Ростелекома»
20:58
Умерла старейшая актриса России Зинаида Леонтьева
20:49
Пятнадцать американских штатов охвачены массовыми беспорядками
20:42
Расставшуюся с мужем Елену Воробей выхаживает от коронавируса сестра

Сейчас читают

ТОП-5 самых самовлюбленных знаков зодиака
«Готовы платить за любовников»: Дробыш честно о том, кто поет на современной эстраде
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок