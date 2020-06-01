Рестораторы обнаружили казусы в рекомендациях по работе в условиях пандемии

Опубликованные Роспотребнадзором новые правила работы предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса вызвали ряд вопросов у владельцев кафе и ресторанов. Об этом сообщил в интервью 5-tv.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он отметил, что обновленные требования менее строгие, чем это было на первом и втором этапах, но некоторые из них дублируют действующие санитарные требования.

«В этих требованиях есть некоторые такие казуистические вещи и мониторинги, а мониторинг сегодня заменяет плановые и внеплановые проверки, но по этому мониторингу можно сегодня штрафовать предприятия. И штрафы сегодня за нарушения санитарно-экологических норм, которые сегодня действующие. Юридическое лицо может быть оштрафовано на 50 тысяч рублей, а вот если это в рамках противоэпедимических требований по COVID, штраф может быть до 500 тысяч», — пояснил Бухаров.

Кроме того, по его словам, не ясно, кто и как будет трактовать такие формулировки, как «обеспечение контроля», «пятидневный запас масок» и «герметичность» упаковок для их сбора. Или, например, каковы стандарты спецсредств для дезинфекции при вирусных инфекциях. Как сообщил глава Федерации, сейчас рестораторы ждут от Роспотребнадзора разъяснения всех этих моментов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации для предприятий общепита, которые откроются в рамках ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В документе, в частности, прописано, что расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно быть не менее полутора метров, и указана необходимость регулярного проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий. Решение об открытии заведений общепита должны принимать местные власти с учетом предложений санитарных врачей.