Рестораторы обнаружили казусы в рекомендациях по работе в условиях пандемии
Владельцы кафе и ресторанов ждут от Роспотребнадзора разъяснений некоторых положений документа.
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Фото, видео: EPA / RONALD WITTEK, 5-tv.ru
Опубликованные Роспотребнадзором новые правила работы предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса вызвали ряд вопросов у владельцев кафе и ресторанов. Об этом сообщил в интервью 5-tv.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он отметил, что обновленные требования менее строгие, чем это было на первом и втором этапах, но некоторые из них дублируют действующие санитарные требования.
«В этих требованиях есть некоторые такие казуистические вещи и мониторинги, а мониторинг сегодня заменяет плановые и внеплановые проверки, но по этому мониторингу можно сегодня штрафовать предприятия. И штрафы сегодня за нарушения санитарно-экологических норм, которые сегодня действующие. Юридическое лицо может быть оштрафовано на 50 тысяч рублей, а вот если это в рамках противоэпедимических требований по COVID, штраф может быть до 500 тысяч», — пояснил Бухаров.
Кроме того, по его словам, не ясно, кто и как будет трактовать такие формулировки, как «обеспечение контроля», «пятидневный запас масок» и «герметичность» упаковок для их сбора. Или, например, каковы стандарты спецсредств для дезинфекции при вирусных инфекциях. Как сообщил глава Федерации, сейчас рестораторы ждут от Роспотребнадзора разъяснения всех этих моментов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации для предприятий общепита, которые откроются в рамках ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В документе, в частности, прописано, что расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно быть не менее полутора метров, и указана необходимость регулярного проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий. Решение об открытии заведений общепита должны принимать местные власти с учетом предложений санитарных врачей.
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