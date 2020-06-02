С 1 июня ограничения из-за COVID-19 ослабляют 19 регионов России

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Где-то постепенно открываются торговые комплексы и салоны красоты, а где-то готовятся к приему детей лагеря и образовательные центры.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Девятнадцать регионов России с 1 июня ослабили коронавирусные ограничения.

В Москве открылись торговые центры, химчистки и автосалоны. Однако, возвращаться в прежнюю жизнь жителям столицы предписано в масках — так же как в Саратовской и Владимирской областях.

А вот, в Петербурге это правило носит рекомендательный характер, как и просьба к пенсионерам не выходить из дома без острой необходимости. Пожилым петербуржцам сегодня вернули право льготного проезда в общественном транспорте. Что касается подрастающего поколения, власти города распорядились с 1 июля подготовить к приему детей лагеря и образовательные центры.

В ряде регионов жителям уже разрешили посещение салонов красоты, парков и спортивных комплексов. Разумеется, с соблюдением всех мер безопасности

Как сообщал ранее 5-tv.ru, почти четыре тысячи россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки. Всего из больниц выписано свыше ста семидесяти тысяч пациентов. По данным Оперативного штаба, зарегистрировано чуть более девяти тысяч новых заражений. Число тестов на коронавирус, проведенных в России, приближается к 11 миллионам.

Тема:
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