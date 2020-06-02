В Мексике запретили говорить в метро
Такая неожиданная мера направлена на предотвращение распространения коронавируса в стране.
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Фото, видео: ТАСС / JOSE PAZOS, 5-tv.ru
А в Мехико, чтобы сдержать распространение коронавируса, решились на необычные меры. Пассажирам метро запретили разговаривать во время поездки.
Необычная акция получила название «Молча предотвращаем заражение». По словам чиновников, разговоры в замкнутом пространстве опасны. Медики уже назвали эти ограничения одними из самых жестких в мире. Но сами жители Мехико против них ничего не имеют — в стране уже почти сто тысяч инфицированных.
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