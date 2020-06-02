В Мексике запретили говорить в метро

А в Мехико, чтобы сдержать распространение коронавируса, решились на необычные меры. Пассажирам метро запретили разговаривать во время поездки.

Необычная акция получила название «Молча предотвращаем заражение». По словам чиновников, разговоры в замкнутом пространстве опасны. Медики уже назвали эти ограничения одними из самых жестких в мире. Но сами жители Мехико против них ничего не имеют — в стране уже почти сто тысяч инфицированных.