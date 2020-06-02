Названы три новых правила измерения температуры

Чтобы температура тела не казалась повышенной, перед ее измерением следует соблюдать ряд рекомендаций. Об этом пишет МК.RU со ссылкой на заявление руководителя инфекционного департамента больницы Хуашань, члена шанхайской экспертной группы по лечению при коронавирусе Чжана Вэньхуна.

По словам профессора, следует измерять температуру по лбу, а не по руке (в частности, речь идет о «дистанционных» термометрах). Также эксперт советует не измерять температуру в течение как минимум часа после приема пищи — она может оказаться повышенной.

Специалист отметил, что и после физических нагрузок измерение температуры не эффективно. После тренировки следует подождать около часа.

В апреле российские ученые представили собственные разработки по борьбе с коронавирусом. Среди изобретений — бесконтактные терминалы для измерения температуры сотрудников на предприятиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач утверждает — повышенная температура не всегда является показателем заражения.