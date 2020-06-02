Названы три новых правила измерения температуры
Рекомендациями в связи с пандемией поделился профессор из Шанхая Чжан Вэньхун.
Фото: ТАСС / Вова Жабриков
Чтобы температура тела не казалась повышенной, перед ее измерением следует соблюдать ряд рекомендаций. Об этом пишет МК.RU со ссылкой на заявление руководителя инфекционного департамента больницы Хуашань, члена шанхайской экспертной группы по лечению при коронавирусе Чжана Вэньхуна.
По словам профессора, следует измерять температуру по лбу, а не по руке (в частности, речь идет о «дистанционных» термометрах). Также эксперт советует не измерять температуру в течение как минимум часа после приема пищи — она может оказаться повышенной.
Специалист отметил, что и после физических нагрузок измерение температуры не эффективно. После тренировки следует подождать около часа.
В апреле российские ученые представили собственные разработки по борьбе с коронавирусом. Среди изобретений — бесконтактные терминалы для измерения температуры сотрудников на предприятиях.
Ранее 5-tv.ru писал, что врач утверждает — повышенная температура не всегда является показателем заражения.
- 2 июн
- Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
- 2 июн
- «Я и вся моя семья переболели»: Кучера рассказал, как победил коронавирус
- 2 июн
- В Мексике запретили говорить в метро
- 2 июн
- Респиратор или медицинская маска? Врачи объяснили, что лучше защищает от COVID-19
- 2 июн
- С 1 июня ограничения из-за COVID-19 ослабляют 19 регионов России
- 2 июн
- Когда Италия планирует открыть границы для туристов?
- 1 июн
- Расставшуюся с мужем Елену Воробей выхаживает от коронавируса сестра
- 1 июн
- Рестораторы обнаружили казусы в рекомендациях по работе в условиях пандемии
- 1 июн
- Леонид Якубович рассказал о смерти генерального продюсера «Поля Чудес»
- 1 июн
- Благодаря мобильным госпиталям ситуация с COVID-19 в Дагестане улучшилась
Читайте также
50%
-1.04 77.64
-0.91
Нашли ошибку?