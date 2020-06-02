«Я и вся моя семья переболели»: Кучера рассказал, как победил коронавирус
Актер и телеведущий перенес COVID-19, не выходя из дома.
Фото: Instagram @oskarkuchera
Коронавирус не обошел стороной известного актера и телеведущего Оскара Кучеру. Партнер Леры Кудрявцевой по телешоу «Звезды сошлись» рассказал, что победил COVID-19, не выходя из дома. По его словам, переболела вся семья. Домочадцы перенесли инфекцию почти бессимптомно. Его же состояние временно ухудшилось: поднялась температура, возникло недомогание и пропало обоняние. Но тяжелых последствий в виде пневмонии удалось избежать.
«Произошло это на майские праздники. 12 мая у меня уже не было температуры, и я пошел на поправку. Сдал все анализы. Сначала подтвердили COVID-19, потом что его уже нет, и в итоге следующий анализ показал наличие антител G», — цитирует Кучеру сайт KP.RU.
Оскар не может понять одного: как вышло, что никто из многочисленных родственников, бывавших у них дома, не заболел. По его словам, случаев тесного контакта без видимых последствий для инфицированных довольно много. И все же звезде и его родным повезло. Их организмы справились с инфекцией под контролем врачей.
Как уточняется, Кучера принимал витамины С и D, цинк, растительный противовирусный препарат и лекарственный препарат-иммуномодулятор. Сегодня он восстанавливается, соблюдая карантин. Новые выпуски передачи с его участием выйдут лишь в августе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Оскар Кучера занимается спортом с девятимесячным сыном.
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