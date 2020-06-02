Семен Слепаков создал сериал о «человеке эпохи самоизоляции»
Проект популярного шоумена состоит из десяти серий и появится в сети уже в июне.
Фото: URA.RU/TASS
Видеоплатформа PREMIER покажет сериал «Окаянные дни» о жизни в условиях самоизоляции. Проект состоит из десяти эпизодов, к девяти из которых написали сценарий музыкант Семен Слепаков и соавтор «Домашнего ареста» Максим Туханин.
Сюжет сериала показывает, как изменилось мироощущение людей в условиях ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса.
«Дивный новый мир „удаленки“ создал новое существо, человека эпохи самоизоляции и породил удивительные истории, которые вряд ли бы произошли при других обстоятельствах», — говорится в анонсе к сериалу.
Роли в ленте исполнили Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Татьяна Догилева, Владимир Епифанцев и другие.
Премьера «Окаянных дней» состоится 11 июня.
Как передавал 5-tv.ru, в Международный женский день Семен Слепаков высмеял представительниц прекрасного пола, ожидающих подарков от своих избранников.
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