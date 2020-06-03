В Петербурге победившим коронавирус пациентам вручили медали — фото

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Светлана Александрова
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Памятные сувениры первыми получили пятеро выздоровевших и выписанных из Александровской больницы.

В Петербурге победившим коронавирус пациентам вручили медали — фото

Фото: 78.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Санкт-Петербурге победившим коронавирус пациентам вручают медали. Первыми памятные сувениры получили при выписке пятеро пациентов Александровской больницы, благополучно выздоровевшие и теперь отправившиеся домой.

«Награду» за победу не только над COVID-19, но и над внутренним страхом перед неизвестной болезнью вручил главный врач медучреждения Юрий Линец. В дальнейшем подобные акции в поддержку победивших коронавирус пройдут и в других петербургских больницах.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки, по данным Оперативного штаба, в России полностью победили коронавирусную инфекцию 11 108 человек, 260 из них — Санкт-Петербурге. А всего с начала пандемии вылечились более 186 тысяч пациентов с COVID-19, в Петербурге — около шести тысяч.

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Тема:
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