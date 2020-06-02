За сутки в России от коронавируса излечились 11 108 человек

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Алиса Маркова
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Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране были проведено более 11,1 миллиона тестов.

За сутки в России от коронавируса излечились 11 108 человек

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирусную инфекцию полностью победить за сутки смогли 11 108 человек в России. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба. Отмечается также, что всего с начала пандемии смогли вылечиться 186 985 пациентов.

Тем временем, за минувшие сутки в стране было выявлено 8 863 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. При этом за несколько месяцев в России было проведено более 11,1 миллиона тестов. Положительный результат был зафиксирован лишь у 423 741 человека в 85 регионах РФ.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 182 человека. Всего от COVID-19 скончались 5 037 заболевших. В оперштабе также отметили, что за минувшие сутки в Москве было выписано в 2,5 раза больше человек, чем инфицированных за тот же период времени. А суточный прирост заболевших COVID в РФ снизился до 2,1%

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лучше защищает от COVID-19 респиратор или медицинская маска. Медики разных специальностей рассказали, чем хорош тот или иной выбор СИЗ.

Тема:
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