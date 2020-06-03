«Ничего сложного!» — экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал, чем зарабатывает на жизнь
Чтобы прокормить семью в отсутствие концертов Игорь Богомазов сел за руль и теперь катает людей по Петербургу.
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Фото, видео: Instagram @garik_bogomazov, 5-tv.ru
Коронавирус усложнил жизнь всем, включая звезд российской эстрады. Такие видные ее представители, как Дима Билан, Николай Басков и продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин даже обратились за помощью из госбюджета. Другие знаменитости залезают в закрома, тратят ранее накопленное или продают ценности. Более продвинутые зарабатывают за счет рекламы в социальных сетях. А бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь «Гарик» Богомазов пошел своим путем.
На время пандемии все концерты артиста, как и у других, отменились или перенеслись на осень. Однако, в отличие от большинства селебрити, он не постеснялся работы рядового гражданина и сел за руль такси.
«Сидеть на диване не имею права. У меня семья, маленький ребенок. Считаю, что это абсолютно нормально — пойти и зарабатывать в такси. Но это высокая ответственность. Ты перевозишь людей и отвечаешь за их безопасность. Первое время тяжеловато — руль, дорога… Так втягиваешься. Ничего сложного в этом нет», — рассказал 5-tv.ru Богомазов.
Свои доходы от перевозок «рыжий» из «Отпетых мошенников» не раскрыл. По его словам, в этой сфере все зависит от человека — от его мотивации, энергии, выносливости. Для него же не составляет труда порою работать сутками напролет, перевозя клиентов по улицам Петербурга. Пассажиры не узнают Игоря, поскольку он соблюдает все меры безопасности и ездит в защитной маске, к тому же часто надевает солнечные очки.
«Вообще люблю водить машину, катаюсь по любимому Питеру. Для себя узнал много улочек и дворов. Интересно, по большому счету», — отменил Богомазов.
Такая работа, по его словам, часто доставляет ему удовольствие. Главное — не втянуться окончательно и не сменить профессию, считает артист.
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