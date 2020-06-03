ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с пандемией COVID-19
Как подчеркнул шеф Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, меры предпринятые нашей страной, были эффективны.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
В России наблюдается уверенное снижение индекса распространения коронавируса. Об этом заявил шеф Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Ханс Клюге подчеркнул — меры, которые предприняли в нашей стране, были эффективны. Кроме того, он отметил, что Москва откликнулась на просьбы стран, где положение было более тяжелым. В частности, в Италию и Сербию отправились наши военные медики, которые помогали местным врачам.
«Я благодарен нашим партнерам в Российской Федерации, Германии, Великобритании, Польше за их вклад в нашу оперативную работу. За предоставление бригад по оказанию медицинских услуг, мобильных лабораторий и специалистов», — сказал Ханс Клюге.
На брифинге специалисты ВОЗ отметили, что ситуация в Европе постепенно стабилизируется. Но пока ни одна страна не выработала иммунитет к COVID-19, поэтому снимать ограничения нужно очень аккуратно, чтобы избежать второй волны эпидемии.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Минздраве рассказали о нетипичных симптомах COVID-19 у пожилых. У таких пациентов болезнь может проявляться без распространенных симптомов: лихорадки, кашля и одышки.
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