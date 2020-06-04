Система здравоохранения РФ постепенно возвращается к нормальной жизни
Как только позволит эпидемиологическая ситуация, больницы смогут вернуться к плановым приемам.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Система здравоохранения России постепенно возвращается к нормальной жизни. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на заседании Координационного Совета по борьбе с коронавирусом.
Там, где эпидемиологическая ситуация позволяет, больницы вскоре начнут плановые приемы.
«Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов — с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались», — пояснил в ходе совещания Мишустин.
Премьер уже подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под COVID-19 коек в федеральных и частных клиниках. Речь, в первую очередь, идет о восстановлении высокотехнологичной помощи.
И сегодня стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко представлен к званию «Герой труда».
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