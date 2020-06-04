Система здравоохранения РФ постепенно возвращается к нормальной жизни

Система здравоохранения России постепенно возвращается к нормальной жизни. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на заседании Координационного Совета по борьбе с коронавирусом.

Там, где эпидемиологическая ситуация позволяет, больницы вскоре начнут плановые приемы.

«Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов — с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались», — пояснил в ходе совещания Мишустин.

Премьер уже подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под COVID-19 коек в федеральных и частных клиниках. Речь, в первую очередь, идет о восстановлении высокотехнологичной помощи.

И сегодня стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко представлен к званию «Герой труда».