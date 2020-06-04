Система здравоохранения РФ постепенно возвращается к нормальной жизни

Эфирная новость 38

Как только позволит эпидемиологическая ситуация, больницы смогут вернуться к плановым приемам.

Система здравоохранения РФ постепенно возвращается к нормальной жизни

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Система здравоохранения России постепенно возвращается к нормальной жизни. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на заседании Координационного Совета по борьбе с коронавирусом.

Там, где эпидемиологическая ситуация позволяет, больницы вскоре начнут плановые приемы.

«Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов — с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались», — пояснил в ходе совещания Мишустин.

Премьер уже подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под COVID-19 коек в федеральных и частных клиниках. Речь, в первую очередь, идет о восстановлении высокотехнологичной помощи.

И сегодня стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко представлен к званию «Герой труда».

Тема:
Эпидемия коронавируса
4 июн
Будущее легкой промышленности после пандемии обсудили на совещании с президентом
4 июн
Власти не будут штрафовать бизнес во время выхода из карантина
3 июн
«Это страшно»: Нелли Кобзон переживает за потерявшую сына Светлану Моргунову
3 июн
В Ростуризме обозначили сроки начала работы пляжей на юге России
3 июн
ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с пандемией COVID-19
3 июн
В Брянской области малоимущим и многодетным семьям раздают птицу и скот
3 июн
«Ничего сложного!» — экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал, чем зарабатывает на жизнь
3 июн
Теперь в Instagram можно заказать доставку еды
3 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 8 972 человека
3 июн
Первые туристы прибыли в пансионаты в российских регионах
+14° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:51
«Могу быть беспощадна»: Юлия Ковальчук о реакции на комментарии хейтеров
5:35
Будущее легкой промышленности после пандемии обсудили на совещании с президентом
5:19
Прохожие засняли голубя, катающегося на поручнях эскалатора — видео
5:03
Система здравоохранения РФ постепенно возвращается к нормальной жизни
4:47
Утопившую детей жительницу Камчатки приговорили к 15 годам колонии
4:31
Под Гатчиной поисковики нашли сразу 98 «смертных медальонов» солдат ВОВ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок