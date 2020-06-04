В Новокузнецке легендарный Т-34 сняли с постамента для участия в Параде Победы
В День Победы танк возглавит колонну военной техники. Для этого боевой машине пришлось покинуть место вечной стоянки.
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Фото, видео: ТАСС / Анатолий Кузярин, 5-tv.ru
В Новокузнецке ради предстоящего Парада Победы оживили памятник. Легендарный танк — Т-34, прошедший всю войну, сняли с постамента в центре города, чтобы вновь вдохнуть жизнь в железного героя. Как боевую машину возвращают в строй, следит корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Парад Победы на Красной площади пройдет по образцу 1945 года. В торжественном смотре примут участие военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.
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