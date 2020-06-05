Румынский сапожник создал обувь для поддержания безопасной дистанции

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Мастер рассказал, если два человека наденут его ботинки и встанут друг напротив друга, то расстояние между ними составит нужные полтора метра.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Stefan Wackerhagen, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сапожник из Румынии придумал обувь, которая поможет соблюдать безопасную дистанцию. Мастера возмутило, что люди во время пандемии коронавируса не соблюдают расстояния в полтора метра. Поэтому и решил создать ботинки с очень длинными носами.

Если два человека их наденут, то расстояние между ними как раз будет безопасным. Да и подойти поближе друг другу — даже при огромном желании — они не смогут.

Стоят антикоронавирусные ботинки дорого, восемь тысяч рублей. На их изготовление сапожнику необходимо чуть больше двух недель. По его словам, несколько заказов уже поступило.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врач рассказал о нетипичных проявлениях COVID-19. Терапевт Юрий Ярошенко рассказал о симптомах, на которые важно обращать внимание в пандемию.

Тема:
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