Румынский сапожник создал обувь для поддержания безопасной дистанции
Мастер рассказал, если два человека наденут его ботинки и встанут друг напротив друга, то расстояние между ними составит нужные полтора метра.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Stefan Wackerhagen, 5-tv.ru
Сапожник из Румынии придумал обувь, которая поможет соблюдать безопасную дистанцию. Мастера возмутило, что люди во время пандемии коронавируса не соблюдают расстояния в полтора метра. Поэтому и решил создать ботинки с очень длинными носами.
Если два человека их наденут, то расстояние между ними как раз будет безопасным. Да и подойти поближе друг другу — даже при огромном желании — они не смогут.
Стоят антикоронавирусные ботинки дорого, восемь тысяч рублей. На их изготовление сапожнику необходимо чуть больше двух недель. По его словам, несколько заказов уже поступило.
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