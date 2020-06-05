За сутки в России от коронавируса излечились 8 057 человек

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Алиса Маркова
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Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране были проведено более 12 миллионов тестов.

За сутки в России от коронавируса излечились 8 057 человек

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус полностью победить за сутки смогли 8 057 россиян. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба. Отмечается также, что всего с начала пандемии смогли вылечиться 212 680 пациентов.

Тем временем, за минувшие сутки в стране было выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни. При этом за несколько месяцев в России было проведено более 12 миллионов тестов. Положительный результат был зафиксирован лишь у 449 834 человек в 85 регионах страны.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 144 человека. Всего от COVID-19 скончались 5 528 заболевших.

За сутки в России от коронавируса излечились 8 057 человек

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лучше защищает от COVID-19 респиратор или медицинская маска. Медики разных специальностей рассказали, чем хорош тот или иной выбор СИЗ.

Тема:
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